Ворскла повертається в єврокубки. Де дивитися матч Арсенал — Ворскла

Ворскла вдруге у своїй історії зіграє у груповому раунді Ліги Європи.

Перший матч у цьогорічному розіграші для ворсклян відбудеться в Лондоні, де вони протистоятимуть лондонському Арсеналу.

Матч покаже телеканал Футбол 1.

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Крім цього переглянути матч можна і на сайті Oll.tv за посиланням (посилання).

Матч розпочнеться о 22 годині за Києвом.

Нагадаємо, у Полтаві діятиме фан-зона до матчу з Арсеналом.

Тим часом Ворскла полетіла у Лондон, прихопивши з собою місцевих чиновників.

Джерело - Чемпіон.