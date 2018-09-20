Ворскла повертається в єврокубки. Де дивитися матч Арсенал — Ворскла

Ворскла вдруге у своїй історії зіграє у груповому раунді Ліги Європи.
Перший матч у цьогорічному розіграші для ворсклян відбудеться в Лондоні, де вони протистоятимуть лондонському Арсеналу.
Матч покаже телеканал Футбол 1.
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Крім цього переглянути матч можна і на сайті Oll.tv за посиланням (посилання).
Матч розпочнеться о 22 годині за Києвом.
Нагадаємо, у Полтаві діятиме фан-зона до матчу з Арсеналом.
Тим часом Ворскла полетіла у Лондон, прихопивши з собою місцевих чиновників.
Джерело - Чемпіон.