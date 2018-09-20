Форвард Астани: гратимемо на перемогу

Нападник Астани Олексій Щоткін розповів про плани на майбутній поєдинок з Динамо.

Про це він розповів у ефірі телеканалу Футбол.

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"По-перше, суперники в єврокубках сильніші, ніж в чемпіонаті. По-друге, може, нам не вистачає частки везіння - ми моменти створюємо, а забити не можемо. Який результат нас влаштує? Ми будемо грати тільки на перемогу", - сказав Щоткін.

Нагадаємо, Тренер Динамо розповів про плани на єврокубки.

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Джерело - Футбол.