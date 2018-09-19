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Хацкевич розповів про завдання на Єврокубки

Сьогодні 18:53 312 0
Хацкевич розповів про завдання на Єврокубки

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився планами на цьогорічний розіграш Ліги Європи.

Його слова наводить офіційний сайт Динамо.

Першочергове завдання – вихід із групи, адже це престиж як самого клубу, так і всієї країни. Ліга Європи – хороший турнір, напевно, для нашої команди зараз оптимальний.

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Щоб грати рангом вище, потрібно бути готовими. У нас же досить молода команда, в якій виступають вихованці академії. Втім, попри досвід, ми мусимо виходити з групи", — наголосив Хацкевич.

Нагадаємо, Динамо в Лізі Європи зіграє проти Астани, голкіпер якої зневажливо оцінив рівень киян.

Матч відбудеться в Києві 20 вересня о 19:55.

А тим часом відомий журналіст розкритикував київський клуб.

Джерело - Динамо.

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