Майкон: Здійснилася мрія дитинства

Дебютант Ліги Чемпіоні Майкон поділився враженнями від першого матчу в Лізі чемпіонів.

Його слова наводить офіційний сайт Шахтаря.

"Ліга чемпіонів – мрія дитинства, і вона здійснилась. Щасливий, що вдалося вийти на поле й забити гол, допомогти "Шахтарю". Напевно, нічия не надто гарний результат для нас, адже ми грали на власному стадіоні. Проте сьогодні двічі поступалися в рахунку і двічі його зрівнювали, – бодай за це я можу дякувати команді та своїм партнерам", — сказав Майкон.