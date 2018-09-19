АЕК Чигринського поступився кривдникам Динамо в Лізі чемпіонів. Чигринський провів матч у запасі.

Грецький АЕК провів перший матч цього сезону у груповому раунді Ліги чемпіонів. Суперником був Аякс.

У заявку АЕКа потрапив і українець Дмитро Чигринський. Однак на полі він так і не з'явився.

Загалом АЕК програв з рахунком 3:0.

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Ліга Європи УЄФА

Груповий етап

Перший тур

19 вересня

Аякс — АЕК 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 — 46 Тагляфіко, 2:0 — 77 ван де Бек, 3:0 — 90 Тагляфіко.

Нагадаємо, Шахтар виборов нічию у грі з Гоффенгаймом.

А Ворскла повезла у Лондон полтавських чиновників.

Джерело - Чемпіон.