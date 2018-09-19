Фоменко повернеться до тренерської роботи?

Колишній наставник збірної України та київського Динамо Михайло Фоменко розказав чи буде займатися тренерською діяльністю.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню Панорама.

"Чи відновлю я тренерську кар'єру? Ні. У 17 років, мені ж сімнадцять виповнилося (сміється), вже запізно. Та й здоров'я вже не те", - сказав Фоменко.

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Екс-керманичу збірної 19 вересня виповнилося 69 років.

Український фахівець тренував національну команду з 26 грудня 2012 до 23 червня 2016 року і вивів її на Чемпіонат Європи-2016.

Нагадаємо, Динамо офіційно представило новачка клубу.

Джерело - Панорама.