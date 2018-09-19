Сачко на матч з Арсеналом візьме 23 футболіста

Согодні, 19-го вересня, о 9-й годині ранку літак з делегацією Ворскли візьме курс із міжнародного аеропорту Полтава на столицю Великобританії.
Про це повіомляє офіційний сайт полтавців.
До Лондона Василь Сачко візьме із собою таких виконавців:
Воротарі: Шуст, Ткаченко, Різник
Захисники: Сапай, Артур, Гіоргадзе, Даллку, Мартиненко, Пердута
Півзахисники: Чеснаков, Габелок, Кадимян, Кобахідзе, Кравченко, Мисик, Одарюк, Ребенок, Саків, Скляр, Шарпар
Нападники: Сергійчук, Коломоєць, Кулач, Карека.
Нагадаємо, Сачко пообіцяв, що Ворскла стане сюрпризом для Арсеналу.
А перед матчем із Арсеналом керівництво частково погасить борги.
Джерело - Ворскла.