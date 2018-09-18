З гравцями Ворскли частково розрахуються за борги

Гравці полтавської Ворскли отримають частину коштів, які винен їм клуб перед грою з Арсеналом

Про це повідомляє FootballHUB.

"До Лондона у гарному настрої. Гравці Ворскли зустрілися з керівництвом клубу, яке пообіцяло погасити частину боргів до матчу з Арсеналом", — йдеться у повідомленні.

До Лондона у гарному настрої😊

Гравці Ворскли мали зустріч із керівництвом клубу, яке пообіцяло погасити частину боргів до матчу із Арсеналом😳 pic.twitter.com/j0623YjX6b — FootballHub (@FootballHub_Ua) 18 сентября 2018 г.

Нагадаємо, Сачко пообіцяв, що його клуб буде сюрпризом для канонірів.

Окрім цього матч Ворскли у Лондоні відвідає Андрій Шевченко.

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Джерело - FootballHUB.