Пердута: Ми також вміємо грати у футбол

Гравці Ворскли готові до матчу з Арсеналом.
Про це сказав гравець полтавців Ігор Пердута.
"Побоювань перед поєдинком у Лондоні немає. Усі готові до гри, думаю, все буде добре. Такий шанс може бути один на все життя. Хочеться поїхати та показати, що ми також вміємо у футбол грати", – говорить Пердута.
Завтра, 20-го вересня, полтавська Ворскла розпочне свій єврокубковий шлях. У рамках першого туру групового етапу Ліги Європи підопічні Василя Сачка в Лондоні поміряються силами з Арсеналом.
Додамо, що сьогодні, 19-го вересня, Ворскла вирушила до Англії.
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Джерело - ua-football.