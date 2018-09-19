Пердута: Ми також вміємо грати у футбол

Гравці Ворскли готові до матчу з Арсеналом.

Про це сказав гравець полтавців Ігор Пердута.

"Побоювань перед поєдинком у Лондоні немає. Усі готові до гри, думаю, все буде добре. Такий шанс може бути один на все життя. Хочеться поїхати та показати, що ми також вміємо у футбол грати", – говорить Пердута.