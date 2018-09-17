Сачко: Ворскла здатна на сюрпризи в Лізі Європи

Ворскла готова до матчу проти Арсенала в Лізі Європи.
Про це сказав наставник команди Василь Сачко.
"Ми зробимо все можливе, щоб гідно виступити в Лізі Європи. Наша команда здатна на сюрпризи. Арсенал - найсильніша команда в групі. Є хороший підбір футболістів, які багато забивають, здорово грають на атаку. Але вних є проблеми в обороні", - сказав тренер полтавців.
Нагадаємо, у четвер, 20 вересня, Ворскла розпочне виступ у груповому етапі Ліги Європи виїзним матчем проти лондонського Арсеналу. Гра запланована на 22:00.
Ворскла на останніх секундах вирвала перемогу в Карпат.
Джерело - Ворскла.