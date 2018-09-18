Ліга чемпіонів: де дивитися матчі першого туру

Сьогодні, 18 вересня, стартує груповий етап Ліги чемпіонів.

Відбудеться вісім матчі, чотири з яких покаже телеканал Футбол 1 та Футбол 2.

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О 20:00 на телеканалі Футбол 1 відбудеться матч Барселона — ПСВ.

На телеканалі Футбол 2 телеглядачі зможуть переглянути о 20:00 гру Інтер — Тоттенгем, а о 22-ій — Ліверпуль — ПСЖ.

Окрім цього можна переглянути матчі і на сайті Oll.tv. Трансляцію можна переглянути за посиланням (посилання).

Нагадаємо, Гоффенгайм прилетів до Харкова на матч Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.