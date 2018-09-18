Гоффенгайм прилетів у Харків на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря. ВІДЕО

Гоффенгайм прибув до Харкова на матч 1-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Про це німці повідомили у своєму офіційному Twitter

"Приземлились, раді бути в Харкові", – написав німецький клуб українською мовою у соцмережі.

Шахтар також привітав гостей з приїздом, написавши у своєму Twitter "Ласкаво просимо в Україну".

Нагадаємо, матч 1-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Гоффенгайм відбудеться у Харкові завтра, 19 вересня.

Шахтар провів відкрите тренування перед матчем з Гоффенгаймом.

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Джерело - twitter/FCShakhtar.