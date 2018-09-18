Гоффенгайм прилетів у Харків на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря. ВІДЕО

Гоффенгайм прибув до Харкова на матч 1-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.
Про це німці повідомили у своєму офіційному Twitter
"Приземлились, раді бути в Харкові", – написав німецький клуб українською мовою у соцмережі.
Шахтар також привітав гостей з приїздом, написавши у своєму Twitter "Ласкаво просимо в Україну".
🇺🇦 Добро пожаловать в Украину, @tsghoffenheim! https://t.co/Uq1TQHTfuQ— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 18 вересня 2018 р.
Нагадаємо, матч 1-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Гоффенгайм відбудеться у Харкові завтра, 19 вересня.
Шахтар провів відкрите тренування перед матчем з Гоффенгаймом.
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Джерело - twitter/FCShakhtar.