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Фан-зона у Полтаві діятиме лише на грі з Арсеналом. ВІДЕО

Вчора 23:49 162 0
Фан-зона у Полтаві діятиме лише на грі з Арсеналом. ВІДЕО

Полтавська Ворскла розповіла де саме облаштує фан-зону. Великий екран встановлять на майданчику перед домашньою ареною полтавців.

Про це розповів керівник прес-служби в коментарі телеканалу Poltavske.tv.

"Ми встановлюємо величезний екран 6х4 метри. За дві години до початку дійства влаштовуємо розваги, дискотеку. В такому форматі розгойдуватимемо свято", — розповів керівник прес-служби клубу Артем Лобанов.

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За інформацією видання, фан-зону планують облаштувати лише на гру з Арсеналом. Однак у клубі не виключають можливості організувати щось подібне й на інші єврокубкові матчі.

Нагадаємо, Сачко пообіцяв, що Ворскла стане сюрпризом для Арсеналу.

А перед матчем із Арсеналом керівництво частково погасить борги.

Джерело - Poltavske.TV.

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