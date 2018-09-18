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Серію В зупинили на невизначений час

Сьогодні 21:13 495 0
Серію В зупинили на невизначений час

Розіграш італійської Серії В призупинений на невизначений термін

Про це повідомляє Football Italia.

Змагання зупинені до того моменту, поки суд не ухвалить рішення щодо кількості команд, які братимуть участь у турнірі.

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Такий вердикт виніс апеляційний суд Італії. Справу про кількість учасників розглянуть 21 вересня.

Нагадаємо, другий за значимістю італійський дивізіон стартував за участю 19 клубів через банкрутство трьох команд - Барі, Авелліно і Чезени, але Федерація футболу Італії оскаржила це рішення.

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Якщо в п'ятницю ухвалять рішення, що в чемпіонаті повинні взяти участь 22 команди, то вже 24 вересня, назвуть клуби, які займуть у розіграші вакантні місця.

Цікаво, що раніше турнір хотіли почати з 20 клубами, але Федерація футболу Італії не дозволила піти на такий крок.

Поки залишається незрозумілим, як нові клуби приєднуватимуться до чемпіонату, адже вже зіграно 3 тури Серії В.

Нагадаємо, Рома втратила очки вматчі з К'єво.

Джерело - Sportarena.

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