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Рома сенсаційно втратила очки з К'єво в 4-му турі Серії А

Сьогодні 18:02 145 0
Рома сенсаційно втратила очки з К'єво в 4-му турі Серії А

В матчі 4 туру італійської Серії А Рома на останніх хвилинах втратила перемогу над К'єво.

Рома в першому таймі здобула комфортну перевагу завдяки голам Ель-Шаараві та Крістанте. Однак в другому таймі веронці зуміли не тільки скоротити відставання в рахунку, а й відібрати 2 очки в римлян.

Після цього туру Рома набрала 5 очок і розташувалась на 7 позиції, К'єво ж має -1 заліковий бал і замикає турнірну таблицю чемпіонату.

Чемпіонат Італії, Серія А

4 тур

Рома – К'єво  2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Ель-Шаараві, 2:0 - 30 Крістанте, 2:1 - 52 Бірса, 2:2 - 83 Стемпінський

Нагадаємо, У Римі встановлять скульптуру Тотті.

Сам Тотті визнав, що Рома не конкурент для Ювентуса.

Джерело - Чемпіон.

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