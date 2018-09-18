Степаненко: Повинні грати першим номером

Напередодні гри Шахтаря проти Гоффенгайму захисник гірників Тарас Степаненко поділився думками про матч.

Його слова наводить телеканал Футбол.

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"Ми граємо вдома, і повинні грати першим номером. Зрозуміло, що команда-суперник також нас переглядає, вивчає, і якісь заготовки у них будуть. Тим більше, вони грають на виїзді.