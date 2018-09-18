Ващук: Шахтар досвідченіший за Гоффенгайм

Колишній захисник Динамо і збірної України Владислав Ващук напередодні першого матчу групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем і Гоффенгаймом заявив, що у гірників досвідченіша команда, ніж у суперника.

Цитує екс-гравця збірної України Xsport.

"Комфортна перевага Шахтаря перед Динамо в чемпіонаті дозволяє команді Паулу Фонсека спокійно себе почувати. У такій ситуації гірникам легше концентруватися на найближчому поєдинку проти Гоффенгайма, в якому донеччани, на мій погляд, — фаворити. У Шахтаря досвідченіша команда для турніру такого рівня.

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Крім того, гірники грають удома, тому, напевно, будуть атакувати. Бразильці Шахтаря не люблять оборонятися, тому ми побачимо атакувальний футбол. А взагалі, вважаю, що в української команди є всі шанси для успішного виступу в цій Лізі чемпіонів і проходу в наступний раунд змагань", — сказав Ващук.

Нагадаємо, перший поєдинок донеччан в Лізі чемпіонів відбудеться 19 вересня о 20:00.

Тим часом Гоффенгайм прилетів до Харкова.

Джерело - Xsport.