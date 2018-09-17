Бейл: Після того як пішов Ронаду ми граємо як єдиний механізм

Півзахисник Реала Гарет Бейл розповів про атмосферу в Реалі після того як Кріштіану Роналду перейшов у Ювентус.
Його слова наводить Dayily mail.
"Звичайно, ситуація в клубі трохи змінилася після переходу такого великого гравця, як Роналду. Атмосфера стала трохи розслабленішою. Тепер ми більше граємо як команда, як єдиний механізм, ніж коли грали на одного гравця", - сказав Бейл.
Нагадаємо, Роналду перейшов з Реала в Ювентус влітку цього року.
А цього вікенду відзначився забитим голом.
Джерело - dailymail.