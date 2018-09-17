Бейл: Після того як пішов Ронаду ми граємо як єдиний механізм

Півзахисник Реала Гарет Бейл розповів про атмосферу в Реалі після того як Кріштіану Роналду перейшов у Ювентус.

Його слова наводить Dayily mail.

"Звичайно, ситуація в клубі трохи змінилася після переходу такого великого гравця, як Роналду. Атмосфера стала трохи розслабленішою. Тепер ми більше граємо як команда, як єдиний механізм, ніж коли грали на одного гравця", - сказав Бейл.