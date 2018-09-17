Мілевський відреагував на дубль Роналду за Ювентус. ФОТО

Колишній гравець київського Динамо Артем Мілевький радий, що Кріштіану Роналду забив свої перші голи за Ювентус.

Про це написав сам футболіст на своїй сторінці в Instagram.

"Так незвично, але нарешті. Вперед, Ювентус. Скоро нам по 34. Кріштіану - кращий. Радий грати і спостерігати за всім, що відбувається ", - написав Мілевський.

Роналду забив на 50-й і 65-й хвилинах. Ювентус переміг Сассуоло з рахунком 2:1. Це перші голи Роналду за Ювентус в офіційних матчах.

Раніше, в Ювентусі відреагували на погану форму Роналду.

Джерело - instagram/timi1010.