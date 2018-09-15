Петряк приніс Ференцварошу перемогу в чемпіонаті Угорщини. ВІДЕО

Українець Іван Петряк забив переможний гол за Ференцварош у ворота Гонведа у чемпіонаті Угорщини

Петряк забив на 16-й хвилині матчу проти Гонведа. У підсумку його гол став переможним у матчі лідерів чемпіонату Угорщини. Для українця цей м’яч виявився четвертим у нинішньому сезоні.

Ференцварош, який тренує Сергій Ребров, виграв 1:0, набрав 20 очок та відірвався від Гонведа на 4 пункти.

Нагадаємо, у липні Шахтар орендував Івана Петряка Ференцварошу.

Пізніше, головним тренером Ференцвароша був призначений українець Сергій Ребров.

Джерело - Чемпіон.