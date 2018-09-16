Мілевський допоміг Кішварді здобути перемогу в Угорщині

Український форвард Артем Мілевський вийшов на заміну у переможному матчі Кішварди у чемпіонаті Угорщини.

У грі проти Халадаша Мілевський вийшов на заміну на 65-й хвилин за рахунку 3:0 на користь його команди. У підсумку Кішварда перемогла 4:1 та здобула першу домашню перемогу в сезоні.

Команда Мілевського має 8 очок та займає у турнірній таблиці дев'яте місце.

Нагадаємо, Артем Мілевський перейшов до Кішварди наприкінці серпня.

Напередодні, інший український футболіст - Іван Петряк приніс Ференцварошу перемогу над Гонведом у матчі лідерів чемпіонату Угорщини.

Джерело - Чемпіон.