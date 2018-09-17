Вернидуб: Нехай Фонсека слідкує за своєю командою

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб не буде критикувати українське суддівство.

Про це сказав сам тренер луганців.

"Я не хочу коментувати суддівство, як це роблять мої колеги. Починають шукати причини, чому не дають сім пенальті. Нехай згадують ту ганьбу, коли грали їх команди. Наприклад, Тайсону в матчі зі Сталлю не дали червону картку. Чому ці моменти не згадують? Стежать за іншими командами. За собою слідкуйте", - сказав Вернидуб в ефірі програми Профутбол.