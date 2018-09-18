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Жирона перестріляла Сельту в 4-му турі Ла-Ліги

Сьогодні 09:12 342 0
Жирона перестріляла Сельту в 4-му турі Ла-Ліги

У матчі 4 туру іспаньскої Ла-Ліги Жирона в результативному матчі переграла Сельту.

Жирона повела у рахунку на 22 хвилині завдяки голу Стуані. Сельта відповіла на це влучним пострілом Аспаса, однак майже одразу Алькала знову вивів жиронців вперед.

На початку другої половини Стуані збільшив перевагу своєї команди. Буфал наприкінці матчу таки зумів скоротити відставання, проте Сельта не змогла скористатись своєю чисельною перевагою через вилучення Кабрала в компенсований час.

Завдяки цій перемозі Жирона набрала 7 очок і наздогнала Сельту, яка й досі залишається на 3 позиції.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

4 тур

17 вересня

Жирона – Сельта  3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 22 Стуані, 1:1 - 34 Аспас, 2:1 - 37 Алькала,  3:1 - 56 Стуані, 3:2 - 87 Буфал.

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Джерело - Чемпіон.

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