Сабо: Була пропозиція від українського клубу

Колишній наставник збірної України та Динамо Йожеф Сабо отримував пропозицію від одного з українських клубів.
Про це розповів сам спеціаліст.
"У минулому році була пропозиція від одного з українських клубів. Кликали мене на посаду консультанта, але я їм відповів, що вже давно закінчив з тренерською кар'єрою і роботою в професійному футболі. З етичної точки зору не можу назвати цей клуб. Поки що працюю на телеканалах Футбол 1/2, а далі буде видно",- говорить футбольний експерт.
Також, Йожеф розповів, що дуже сумує за футболом.
"Звичайно ж, я сумую за футболом, причому сильно. Дивлюся матчі по телевізору і бачу багато помилок, але намагаюся ніколи не засуджувати головних тренерів, тому що це дуже важка робота",- цитує Сабо footboom.
Нагадаємо, Сабо не бачить Мораеса у збірній України.
Також, Сабо розповів, що думає про напис Слава Україні на футболках збірної.
Джерело - footboom.