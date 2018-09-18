Сабо: Була пропозиція від українського клубу

Колишній наставник збірної України та Динамо Йожеф Сабо отримував пропозицію від одного з українських клубів.

Про це розповів сам спеціаліст.

"У минулому році була пропозиція від одного з українських клубів. Кликали мене на посаду консультанта, але я їм відповів, що вже давно закінчив з тренерською кар'єрою і роботою в професійному футболі. З етичної точки зору не можу назвати цей клуб. Поки що працюю на телеканалах Футбол 1/2, а далі буде видно",- говорить футбольний експерт.

Також, Йожеф розповів, що дуже сумує за футболом.

"Звичайно ж, я сумую за футболом, причому сильно. Дивлюся матчі по телевізору і бачу багато помилок, але намагаюся ніколи не засуджувати головних тренерів, тому що це дуже важка робота",- цитує Сабо footboom.

Нагадаємо, Сабо не бачить Мораеса у збірній України.

Також, Сабо розповів, що думає про напис Слава Україні на футболках збірної.

Джерело - footboom.