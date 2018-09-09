Сабо розказав що думає про напис Слава Україні на формі збірної

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо прокоментував нанесення на нову форму головної команди країни напису Слава Україні.

Його слова наводить сайт Футбол 24

"Це нормально. Мені подобаються написи, що не суперечать правилам ФІФА і УЄФА. Коли є ось таке вітання Слава Україні – це прекрасно.

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Ми знаємо, що ми воюємо з Росією. Мене кілька разів запрошували в цю країну, але я туди не їду, тому що з нею у нас йде війна", – сказав Сабо.