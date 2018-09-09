Сабо розказав що думає про напис Слава Україні на формі збірної

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо прокоментував нанесення на нову форму головної команди країни напису Слава Україні.
Його слова наводить сайт Футбол 24
"Це нормально. Мені подобаються написи, що не суперечать правилам ФІФА і УЄФА. Коли є ось таке вітання Слава Україні – це прекрасно.
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Ми знаємо, що ми воюємо з Росією. Мене кілька разів запрошували в цю країну, але я туди не їду, тому що з нею у нас йде війна", – сказав Сабо.
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Нагадаємо, Україна презентувала нову форму з написом Слава Україні.
Російський футбольний союз поскаржився у ФІФА та УЄФА з приводу напису на формі Слава Україні.
Також наш сайт проведе текстову трансляцію матчу Україна — Словаччина.
Джерело - Футбол 24.