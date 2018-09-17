Стали відомі судді на матч Динамо - Астана в Лізі Європи

УЄФА визначився з суддівською бригадою на матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи між Динамо і Астаною.

Про це повідомляє ua-football.

Головний арбітр матчу - Халіс Озках'я. Асистенти рефері: Джейхан Сесігюзель, Хакан Йемішкен. 4-й арбітр Керем Ерсой. Додатковий помічники рефері: Алі Плабійік, Алпер Улусой. Всі арбітри з Туреччини.

Суддівський спостерігач - Йенс Ларсен з Данії. Делегат УЄФА Теуво Холопайнен з Фінляндії.

Нагадаємо, що матч між Динамо і Астаною відбудеться у четвер, 20 вересня. Початок матчу о 19.55.

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Джерело - ua-football.