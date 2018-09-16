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Олімпік програв Маріуполю у 8-му турі української Прем'єр-ліги

Сьогодні 17:11 188 0
Олімпік програв Маріуполю у 8-му турі української Прем'єр-ліги

Матч 8-го туру між Олімпіком та Маріуполем завершився впевненою перемогою підопічних Олександра Бабича

Загалом матч проходив дуже рівно – як за статистичними показниками, так і за змістом. Маріуполь високо пресингував і швидко вийшов уперед: на 9-й хвилині Федорчук розрізав оборону й вивів Фоміна сам на сам під кутом, але в результаті взяття воріт перетворилося на довгу катавасію зі спробами Руслана виконати гольову передачу. Зрештою, йому це вдалося, і Валерій Федорчук ударом з-за меж штрафного влучив у дальній кут воріт Кринського. Втім, вже на 25-й Віталій Балашов вискочив один на один після довгої передачі й був збитий у штрафному Яворським – пенальті! Вакуленко впевнено його реалізував, зрівнявши рахунок.

Другий тайм був не менш яскравим – у ньому було багато позиційної боротьби та контратак, але рішуче захопити ініціативу жоден з колективів не міг. Втім, у даній рівній грі більш рівним виявився Маріуполь, який на 80-й хвилині вирвався уперед завдяки голу Фоміна. Олімпік пішов відігруватись, але натомість отримав ще й третій гол – на 89-й переможний рахунок встановив Федорчук.

Таким чином, Маріуполь набрав сім очок та піднявся на десяту позицію у турнірній таблиці, в той час як Олімпік з дев'ятьма залишився на восьмій.

Чемпіонат України 2018/2019

8-й тур

16 вересня

Олімпік – Маріуполь  1:3 (1:1)

Голи: 0:1 -  9 Федорчук, 1:1 - 26 Вакуленко, 1:2 - 80 Фомін, 1:3 - 89 Федорчук. 

Нагадаємо, Шахтар у 8 турі УПЛ переміг Олександрію та зміцнив лідерство у турнірній таблиці

У іншій зустрічі 8 туру Ворскла на останніх секундах вирвала перемогу в Карпат

 

 

Джерело - Чемпіон.

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