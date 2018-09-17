Вербич: Ми підтримуємо Хацкевича

Динамо контролювало більшу частину гри із Зорею.

Про це сказав хавбек Динамо Беньямін Вербич.

"Всі постійно очікують від нас перемог. Це був важкий матч, тому що Зоря вдома грає дуже добре. Вважаю, що ми контролювали гру впродовж 85 хвилин. Тільки на останніх п'яти хвилинах першого тайму ми були менш сконцентровані. Не знаю, чому так сталося, але наша гра була поганою в той момент, і ми пропустили гол"- говорить гравець.