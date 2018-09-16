Маріуполь дотиснув Олімпік на фініші матчу УПЛ

У 8 турі чемпіонату України Маріуполь у Києві переміг Олімпік з рахунком 2:1.

На 8-й хвилині матчу Маріуполь вивів уперед Олег Федорчук, який спрямував м’яч у ворота після того, як Руслан Фомін не реалізував вихід сам на сам.

Олімпік зрівняв рахунок на 26-й хвилин з пенальті. Одинадцятиметровий заробив Віталій Балашов, а реалізував Сергій Вакуленко.

Перемогу Маріуполю на 80-й хвилин приніс Фомін, який скористався грубою помилкою голкіпера Олімпіка Володимира Кринського на виході.

Крапку у матчі на 89-й хвилині поставив Федорчук, який оформив дубль та встановив підсумковий результат.

Маріуполь переміг 3:1, набрав 7 очок та вийшов на 10 місце. Олімпік з 9 пунктами залишився восьмим.

Чемпіонат України

УПЛ

8-й тур

16 вересня

Олімпік - Маріуполь 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Федорчук, 1:1 - 26 (пен.) Вакуленко, 1:2 - 80 Фомін, 1:3 - 89 Федорчук

Олімпік: Кринський, Гришко, Вакуленко (88 Снурніцин), Зубейко, Кравченко, Політило (83 Тейшейра), Пасіч, Кольцов, Ксьонз ( 73 Трояновський), Балашов, Дегтярьов.

Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Биков, Яворський, Полегенько, Мишнєв, Федорчук, Зубков (62 Вакула), Ігнатенко (72 Борячук), Чурко ( 88 Демір), Фомін.

Попередження: 12 Зубков; 35 Биков; 59 Ігнатенко; 64 Федорчук; 66 Полегенько; 86 Вакуленко.

Нагадаємо, у 8-му турі УПЛ Шахтар переміг Олександрію та збільшив відрив від неї до 5 очок.

Сьогодні у іншому центральному матчі туру в Запоріжжі зіграють Зоря та Динамо.

Джерело - Чемпіон.