Мій профіль

Стаховський приніс перемогу Україні над Португалією у Кубку Девіса

Вчора 15:58 1608 2
Ярмоленко оформив дубль в АПЛ. ВІДЕО
Сьогодні 18:40 1148
Ярмоленко забив дебютний гол в АПЛ.ВІДЕО
Сьогодні 18:24 554
Головкін програв Альваресу у видовищному матчі-реванші. ВІДЕО
Сьогодні 09:18 1223
Беленюк проводить аукціон для розвитку боротьби. ФОТО
Сьогодні 07:45 362
Легенда дня: 25 років тому Динамо в меншості розбило Барселону. ВІДЕО
Вчора 22:06 4061
Майвезер і Пакьяо оголосили про матч-реванш. ВІДЕО
Вчора 15:11 1059
Блоги
Ярмоленко оформив дубль в АПЛ. ВІДЕО
Ярмоленко оформив дубль в АПЛ. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 18:40 1148
Легендарна українка виконала один з найвеличніших творів ХХ сторіччя. ВІДЕО
Легендарна українка виконала один з найвеличніших творів ХХ сторіччя. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:14 1230 2
Жахливе зіткення в АПЛ, не для слабаків. ФОТО
Жахливе зіткення в АПЛ, не для слабаків. ФОТО Phillip Hess
Сьогодні 07:00 1038
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:42 Футбол Колишній гравець Шахтаря зганьбився в Італії. ВІДЕО 391
18:40 Футбол Ярмоленко оформив дубль в АПЛ. ВІДЕО 1148
18:24 Футбол Ярмоленко забив дебютний гол в АПЛ.ВІДЕО 554
18:02 Футбол Рома сенсаційно втратила очки з К'єво в 4-му турі Серії А 145
17:50 Футбол Роналду забив перший гол за Ювентус. ВІДЕО 265
17:25 Футбол Ярмоленко вперше вийде у старті Вест Гема на матч АПЛ. ФОТО 510
17:11 Футбол Олімпік програв Маріуполю у 8-му турі української Прем'єр-ліги 188
17:02 Футбол Як Ібрагімович забивав пів тисячі голів. ВІДЕО 174
16:50 Легка атлетика На Берлінському марафоні встановлено новий світовий рекорд. ВІДЕО 325
16:24 Футбол Зоря та Динамо назвали стартові склади на матч УПЛ 1373
16:13 Футбол Шевченко зробив заяву, щодо натуралізації Мораеса 920
15:57 Футбол Маріуполь дотиснув Олімпік на фініші матчу УПЛ 248
15:35 Баскетбол Збірна України прибула до Чорногорії на матч відбору ЧС-2019 321
15:18 Футбол Леганес без Луніна програв Вільярреалу в Ла Лізі 376
14:57 Футбол Руні пояснив, чому пішов з Евертона 784
14:42 Єдиноборства Український прихильник ЛНР достроково програв у UFC. ВІДЕО 1011 1
14:17 Футбол Гоффенгайм перед матчем із Шахтарем втратив двох гравців 441
14:00 Футбол Ібрагімович став "богом голів". ФОТО 456
13:51 Футбол Президент Реалу вже шкодує про призначення Лопетегі тренером 830
13:34 Футбол Лунін не потрапив до заявки Леганеса на матч проти Вільярреала. ФОТО 431
13:20 Футбол Динамо зробило пропозицію румунському форварду 1222
12:59 Футбол Зоря - Динамо: де дивитися матч 8 туру УПЛ 790
12:38 Футбол Віце-президент Карпат: Овець у Львові більше, ніж справжніх вболівальників 614
12:19 Футбол Ребров: Щасливий, що вдалося перемогти другу команду Угорщини 816
12:00 Футбол Вболівальникам французького клубу поставили джакузі на стадіоні.ВІДЕО 484

Маріуполь дотиснув Олімпік на фініші матчу УПЛ

Сьогодні 15:57 248 0
Маріуполь дотиснув Олімпік на фініші матчу УПЛ

У 8 турі чемпіонату України Маріуполь у Києві переміг Олімпік з рахунком 2:1.

На 8-й хвилині матчу Маріуполь вивів уперед Олег Федорчук, який спрямував м’яч у ворота після того, як Руслан Фомін не реалізував вихід сам на сам. 

Олімпік зрівняв рахунок на 26-й хвилин з пенальті. Одинадцятиметровий заробив Віталій Балашов, а реалізував Сергій Вакуленко. 

Перемогу Маріуполю на 80-й хвилин приніс Фомін, який скористався грубою помилкою голкіпера Олімпіка Володимира Кринського на виході.

Крапку у матчі на 89-й хвилині поставив Федорчук, який оформив дубль та встановив підсумковий результат.  

Маріуполь переміг 3:1, набрав 7 очок та вийшов на 10 місце. Олімпік з 9 пунктами залишився восьмим. 

Чемпіонат України

УПЛ

8-й тур

16 вересня

Олімпік - Маріуполь 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Федорчук, 1:1 - 26 (пен.) Вакуленко, 1:2 - 80 Фомін, 1:3 - 89 Федорчук

Олімпік: Кринський, Гришко, Вакуленко (88 Снурніцин), Зубейко, Кравченко, Політило (83 Тейшейра), Пасіч, Кольцов, Ксьонз ( 73 Трояновський), Балашов, Дегтярьов.

Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Биков, Яворський, Полегенько, Мишнєв, Федорчук, Зубков (62 Вакула), Ігнатенко (72 Борячук), Чурко ( 88 Демір), Фомін.

Попередження: 12 Зубков; 35 Биков; 59 Ігнатенко; 64 Федорчук; 66 Полегенько; 86 Вакуленко.

Нагадаємо, у 8-му турі УПЛ Шахтар переміг Олександрію та збільшив відрив від неї до 5 очок

Сьогодні у іншому центральному матчі туру в Запоріжжі зіграють Зоря та Динамо

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()