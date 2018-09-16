Зоря - Динамо: де дивитися матч 8 туру УПЛ

У 8 турі Української Прем’єр-ліги луганська Зоря приймає київське Динамо.

Матч між Зорею та Динамо розпочнеться у Запоріжжі 16 вересня о 17:00. Гру між луганським та київським клубами покаже телеканал 2+2.

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Перед цією грою Динамо має 13 очок та займає третє місце, Зоря з 11 пунктами - п'ята.

Нагадаємо, матч проти зорі пропустить форвард Динамо Артем Бєсєдін.

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб розповів про завдання команди на сезон.

Джерело - Чемпіон.