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Зоря - Динамо: де дивитися матч 8 туру УПЛ

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Зоря - Динамо: де дивитися матч 8 туру УПЛ

У 8 турі Української Прем’єр-ліги луганська Зоря приймає київське Динамо.

Матч між Зорею та Динамо розпочнеться у Запоріжжі 16 вересня о 17:00. Гру між луганським та київським клубами покаже телеканал 2+2.

Читайте також: Телеканал Футбол 1/2 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

Перед цією грою Динамо має 13 очок та займає третє місце, Зоря з 11 пунктами - п'ята. 

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Джерело - Чемпіон.

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