Леганес без Луніна програв Вільярреалу в Ла Лізі

Леганес, без Андрія Луніна у заявці, поступився Вільярреалу в чемпіонату Іспанії.
Український голкіпер не потрапив у заявку на матч, а ворота Леганеса захищав Іван Куельяр. Він пропустив єдиний гол на 65-й хвилині від Карлоса Бакки. На 49-й хвилині Гуїдо Каррільо з Леганеса не реалізував пенальті.
Чемпіонат Іспанії
Ла Ліга
4-й тур
16 вересня
Леганес - Вільярреал 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 65 Бакка
Final del partido en Butarque. C.D. Leganés, 0 - Villarreal, 1. pic.twitter.com/prdNJiDXr6— C.D. Leganés (@CDLeganes) 16 сентября 2018 г.
Нагадаємо, тренер Леганеса пояснив, чому Андрій Лунін не зіграє проти Вільярреала.
Раніше Лунін назвав завдання Леганеса на сезон.
Джерело - Чемпіон.