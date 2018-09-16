Леганес без Луніна програв Вільярреалу в Ла Лізі

Леганес, без Андрія Луніна у заявці, поступився Вільярреалу в чемпіонату Іспанії.

Український голкіпер не потрапив у заявку на матч, а ворота Леганеса захищав Іван Куельяр. Він пропустив єдиний гол на 65-й хвилині від Карлоса Бакки. На 49-й хвилині Гуїдо Каррільо з Леганеса не реалізував пенальті.

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Ла Ліга

4-й тур

16 вересня

Леганес - Вільярреал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 65 Бакка

Final del partido en Butarque. C.D. Leganés, 0 - Villarreal, 1. pic.twitter.com/prdNJiDXr6 — C.D. Leganés (@CDLeganes) 16 сентября 2018 г.

Нагадаємо, тренер Леганеса пояснив, чому Андрій Лунін не зіграє проти Вільярреала.

Раніше Лунін назвав завдання Леганеса на сезон.

Джерело - Чемпіон.