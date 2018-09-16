Гоффенгайм перед матчем із Шахтарем втратив двох гравців

Двоє футболістів німецького Гоффенгайму травмувалися перед матчем проти Шахтаря у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє Гоффенгайм у twitter.
У грі проти Фортуни травмувалися оборонець Кевін Фогт та півзахисник Флоріан Грілліч. У захисника діагностували забій лівого стегна, у хавбека - пошкодження лівого плеча. Про терміни відновлення футболістів не повідомляється.
У матчі 3-го туру Бундесліги Гоффенгайм поступився Фортуні з рахунком 1:2.
Стартова гра групового раунду Ліги чемпіонів між Шахтарем та Гоффенгаймом відбудеться 19 вересня у Харкові.
🤕— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 16 вересня 2018 р.
Kevin #Vogt hat sich im gestrigen Spiel bei @f95 eine Prellung des linken Oberschenkels zugezogen, Florian #Grillitsch eine Prellung der linken Schulter. Gute Besserung, Männer! #F95TSG pic.twitter.com/DnB6fJeuV5
Нагадаємо, Шахтар перед стартом у Лізі чемпіонів переміг в УПЛ Олександрію.
Раніше повідомлялося, що на матч Шахтар - Гоффенгайм вже продано половину квитків.
Джерело - twitter Гоффенгайма.