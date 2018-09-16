Гоффенгайм перед матчем із Шахтарем втратив двох гравців

Двоє футболістів німецького Гоффенгайму травмувалися перед матчем проти Шахтаря у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Гоффенгайм у twitter.

У грі проти Фортуни травмувалися оборонець Кевін Фогт та півзахисник Флоріан Грілліч. У захисника діагностували забій лівого стегна, у хавбека - пошкодження лівого плеча. Про терміни відновлення футболістів не повідомляється.

У матчі 3-го туру Бундесліги Гоффенгайм поступився Фортуні з рахунком 1:2.

Стартова гра групового раунду Ліги чемпіонів між Шахтарем та Гоффенгаймом відбудеться 19 вересня у Харкові.

Нагадаємо, Шахтар перед стартом у Лізі чемпіонів переміг в УПЛ Олександрію.

Раніше повідомлялося, що на матч Шахтар - Гоффенгайм вже продано половину квитків.

Джерело - twitter Гоффенгайма.