На матч Шахтар - Гоффенгайм продано понад 50% квитків

На матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем і Гоффенгаймом продано понад 20 000 квитків.

Про це повідомляє керівник відділу продажів Шахтаря Олександр Мурадов в ефірі телеканалу Футбол.

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"Щодо продажу, то цифра вже більша за 20 тисяч квитків. З кожним днем ​​ми фіксуємо зростання попиту: чим ближче до матчу, тим більше людей цікавиться, приходять до кас, купують онлайн. Думаю, буде дуже багато людей. Це зумовлено тим, що матч розпочнеться о 20.00. Ми очікуємо багато уболівальників з дітьми, сім'ями. Майже розкуплений увесь сімейний сектор", - сказав Мурадов.

Зустріч відбудеться 19 вересня на стадіоні Металіст. Арена вміщує 38 633 глядачів.

Нагадаємо, Шахтар співпрацюватиме з Ла-Лігою.

Джерело - Футбол.