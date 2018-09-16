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Динамо зробило пропозицію румунському форварду

Сьогодні 13:20 956 0
Динамо зробило пропозицію румунському форварду

Київське Динамо намагається підписати нападника румунського Газ Метану Даріуса Олару. 

Про це заявив президент Газ Метану Іона Маргінеан, повідомляє Digi Sport.

"У нас є пропозиція стосовно Олару. Раніше я ввічливо відмовив Стяуа, оскільки Даріус грає в кожному матчі. Було б нерозумно його 20-річному віці відпустити у інший клуб, йому потрібно грати, щоб потім продати в команду, яка зробить кращу пропозицію", - сказав президент Газ Метану. 

За його словами, вартість Олару складає щонайменше 1 млн євро. 

"Це повинно бути, принаймні, 1 млн євро плюс відсоток з подальшого продажу. Великий клуб нам пропонує відсоток з трансферу", - сказав Маргінеан.

За інформацією видання, пропозицію Газ Метану зробило київське Динамо.

Олару зіграв за Гас Метан 65 матчів, забив 4 голи і зробив 10 результативних передач.

Нагадаємо, сьогодні Динамо зіграє у чемпіонаті України проти Зорі

Раніше Динамо втратило через травму форварда Артема Бєсєдіна

 

Джерело - Digi Sport.

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