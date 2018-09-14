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Бєсєдін пропустить матч із Зорею

Сьогодні 12:32 696 0
Бєсєдін пропустить матч із Зорею

Нападник Динамо Артем Бєсєдін пропустить гру проти Зорі. Він продовжує відновлюватися після травми, яку отримав в середині серпня, і розраховує зіграти проти Астани наступного тижня.

Про це розповів гравець в інтерв'ю на офіційному сайті клубу.

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"Мені вже значно краще, з середи почав бігати. У матчі із Зорею лікарі не дозволяють мені взяти участь, але пообіцяли, що до поєдинку з Астаною вже буду готуватися.

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Поки що займаюся за індивідуальною програмою, потрібно, як слід, залікувати ногу. Сподіваюся, найближчим часом вже буду тренуватися в загальній групі", — сказав форвард.

Цього сезону 22-річний форвард зіграв у 8 матчах, в яких відзначився 1 голом.

Нагадаємо, Суркіс прокоментував перші кроки в роботі Краснікова.

Джерело - Динамо.

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