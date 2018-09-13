Вернидуб розповів задання Зорі на сезон

Задання Зорі - бронзові медалі чемпіонату України 2018\2019.

Про це сказав сам наставник команди Юрій Вернидуб.

"Прикро, що не вийшли в груповий етап Ліги Європи. З одного боку – не виконали завдання, але з іншого – є завдання як мінімум потрапити в трійку в чемпіонаті. Плюс, скоро почнуться матчі на Кубок України. Це теж пріоритетний турнір і постараємося пройти якнайдалі", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, Зоря не пройшла плей-офф кваліфікації Ліги Європи, програвши за сумою двох матчів РБ Лейпциг. Після матчу з німцями Вернидуб заявив про бажання піти з команди, проте пізніше змінив своє рішення.

Нагадаємо, Зоря розгромила київський Арсенал.

А Вернидуб назвав футболістів Зорі справжніми мужиками.







Джерело - Зоря.