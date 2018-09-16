Бекхем мріє перетягти Мессі до клубу МЛС

Девід Бекхем планує запросити Ліонеля Мессі до свого клубу Інтер Майямі, який виступатиме у МЛС.

Про це повідомляє Daily Mail.

Бекхем прагне, щоб Мессі перейшов до Інтер Майямі у 2020 році, коли клуб англійського футболіста дебютує у МЛС. Між тим, чинний контракт аргентинця із Барселоною діє до кінця сезоні 2020/21.

Джерело, близьке до клубу Бекхема, повідомляє, що переговори з Мессі, якому у 2020 році виповниться 33 роки, наразі не ведуться.

Нагадаємо, Барселона підтримала Ліонеля Мессі після того, як аргентинець не потрапив до списку трьох претендентів на звання найкращого футболіста 2018 року за версією ФІФА.

Раніше Ліонель Мессі прокоментував перехід Кріштіану Роналду з Реалу до Ювентуса.

Джерело - Daily Mail.