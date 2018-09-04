Мессі прокоментував перехід Роналду в Ювентус

Форвард Барселони Ліонель Мессі був дуже здивований, дізнавшись про перехід Кріштіану Роналду в Ювентус.

Про це розповів сам гравець.

"Я не уявляв собі Кріштіану поза Мадридом, не думав, що він може перейти в Ювентус. Раніше було багато чуток про можливий трансфер Роналду, але Ювентус згадувався не так вже й часто",- говорить футболіст.

"Думаю, відхід Роналду послабив Реал, а Ювентус зараз є одним з головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів, і не тільки через Роналду. У них зараз дійсно дуже сильна команда", - цитує Мессі sport.es.