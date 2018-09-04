Мессі прокоментував перехід Роналду в Ювентус

Форвард Барселони Ліонель Мессі був дуже здивований, дізнавшись про перехід Кріштіану Роналду в Ювентус.
Про це розповів сам гравець.
"Я не уявляв собі Кріштіану поза Мадридом, не думав, що він може перейти в Ювентус. Раніше було багато чуток про можливий трансфер Роналду, але Ювентус згадувався не так вже й часто",- говорить футболіст.
"Думаю, відхід Роналду послабив Реал, а Ювентус зараз є одним з головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів, і не тільки через Роналду. У них зараз дійсно дуже сильна команда", - цитує Мессі sport.es.
Нагадаємо, що трансфер Роналду обійшовся Ювентусу в 112 млн євро. Ще 120 млн клуб заплатить гравцеві за умовами 4-річного контракту.
Кріштіану призупинив виступ за збірну Португалії.
Джерело - ua-football.