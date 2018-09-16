Як Атлетік зупинив Реал у Ла Лізі. ВІДЕО

Реал зіграв у гостях внічию з Атлетіком та втратив перші очки у новому чемпіонаті Іспанії.

У 4 турі чемпіонату Іспанії Реал не зміг переграти у гостях Атлетік.

Мадридці пропустили першими на 32-й хвилині, коли забив Ікер Муньяїн. По перерві нічию Реалу приніс гол Іско.

Після цієї нічиєї, мадридці з 10 очками залишилися на другому місці. Команда Хулена Лопетегі на 2 пункти відстає від Барселони. Атлетік набрав 5 балів та піднявся на четверту позицію.

Нагадаємо, у 4 турі чемпіонату Іспанії Барселона здобула вольову перемогу над Реал Сосьєдадом.

Раніше тренер Ленагес пояснив, чому українець Андрій Лунін не зіграє проти Вільярреала.

Джерело - Чемпіон.