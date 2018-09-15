Барселона здобула вольову перемогу над Реал Сосьєдадом у Ла Лізі

У 3 турі чемпіонату Іспанії Барселона, за невиразної гри, перемогла Реал Сосьєдад.

Каталонці пропустили вже на 13-й хвилині, коли відзначився Аріц Елустондо. Однак у другому таймі Барселона додала та змогла вирвати перемогу. На 63-й хвилині гол забив Луїс Суарес, а на 66-й - м’яч на свій рахунок записав Усман Дембеле.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

3-й тур

15 вересня

Реал Сосьєдад - Барселона 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Елустондо, 1:1 - 63 Луїс Суарес, 1:2 - 66 Дембеле.

Раніше Барселона представила новий комплект форми рожевого кольору.

Нагадаємо, Барселона підтримала Ліонеля Мессі, який не потрапив до трійки претендентів на звання найкращого гравця року за версією ФІФА.

Джерело - Чемпіон.