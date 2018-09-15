Атлетік відібрав очки у Реала у Ла Лізі

У 4 турі чемпіонату Іспанії Реал не зміг переграти у гостях Атлетік.
Мадридці пропустили першими на 32-й хвилині, коли забив Ікер Муньяїн. По перерві нічию Реалу приніс гол Іско.
Після цієї нічиєї, мадридці з 10 очками залишилися на другому місці. Команда Хулена Лопетегі на 2 пункти відстає від Барселони.
Атлетік набрав 5 балів та піднявся на четверту позицію.
Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга
4-й тур
15 вересня
Атлетік - Реал 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Муньяїн, 1:1 - 63 Іско
Нагадаємо, у 4 турі чемпіонату Іспанії Барселона здобула вольову перемогу над Реал Сосьєдадом.
Раніше у Реалі вирішили, що основним голкіпером команди буде бельгієць Тібо Куртуа.
Джерело - Чемпіон.