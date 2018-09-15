Атлетік відібрав очки у Реала у Ла Лізі

У 4 турі чемпіонату Іспанії Реал не зміг переграти у гостях Атлетік.

Мадридці пропустили першими на 32-й хвилині, коли забив Ікер Муньяїн. По перерві нічию Реалу приніс гол Іско.

Після цієї нічиєї, мадридці з 10 очками залишилися на другому місці. Команда Хулена Лопетегі на 2 пункти відстає від Барселони.

Атлетік набрав 5 балів та піднявся на четверту позицію.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

4-й тур

15 вересня

Атлетік - Реал 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Муньяїн, 1:1 - 63 Іско

Нагадаємо, у 4 турі чемпіонату Іспанії Барселона здобула вольову перемогу над Реал Сосьєдадом.

Раніше у Реалі вирішили, що основним голкіпером команди буде бельгієць Тібо Куртуа.

Джерело - Чемпіон.