В Реалі визначилися хто стане основним голкіпером команди

Наставник мадридського Реала Юлен Лопетегі, практично визначився, хто стане основним воротарем у "королівському клубі".

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, тренер мадридців з великою ймовірністю зупинить свій вибір на Тібо Куртуа, який вийде в основі команди вже на найближчий матч Прімери проти Атлетіка. Цей матч стане для бельгійця другим поспіль в основі "вершкових".

Основний голкіпер Реала Кейлор Навас навіть відмовився від виклику в збірну, щоб залишитися в клубі і переконати наставника, проте йому цього зробити не вдалося.

Нагадаємо, що Куртуа увійшов до п'ятірки претендентів на звання найкращого голкіпера року, а Андрій Лунін заявив, що готовий боротися за місце в основі Реала.

Джерело - xsport.ua.