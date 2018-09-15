МЮ ледве втримав перемогу над Вотфордом у АПЛ

Манчестер Юнайтед вдало розпочав гру та після першого тайму вигравав з рахунком 2:0. За команду Жозе Моурінью відзначилися Ромелу Лукаку та Кріс Смоллінг.
Проте, по перерві Андре Грей відіграв один м’яч. МЮ втримав перемогу, хоча наприкінці матчу залишився у меншості, через вилучення на 90+4 хвилині Неманьї Матіча.
Чемпіонат Англії, АПЛ
5-й тур
15 вересня
Вотфорд - Манчестер Юнайтед 1:2
Голи: 0:1 - 35 Лукаку, 0:2 - 38 Смоллінг, 1:2 - 65 Грей
Вилучення: 90+4 Матіч
Нагадаємо, Манчестер Сіті, розгромив у 5-му турі АПЛ Фулгем, Олександр Зінченко просидів весь матч у запасі.
Водночас, Ліверпуль та Челсі здобули п'яті поспіль перемоги та повторили рекорд, якому 110 років.
Джерело - Чемпіон.