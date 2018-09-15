МЮ ледве втримав перемогу над Вотфордом у АПЛ

Манчестер Юнайтед вдало розпочав гру та після першого тайму вигравав з рахунком 2:0. За команду Жозе Моурінью відзначилися Ромелу Лукаку та Кріс Смоллінг.

Проте, по перерві Андре Грей відіграв один м’яч. МЮ втримав перемогу, хоча наприкінці матчу залишився у меншості, через вилучення на 90+4 хвилині Неманьї Матіча.

Чемпіонат Англії, АПЛ

5-й тур

15 вересня

Вотфорд - Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: 0:1 - 35 Лукаку, 0:2 - 38 Смоллінг, 1:2 - 65 Грей

Вилучення: 90+4 Матіч

Нагадаємо, Манчестер Сіті, розгромив у 5-му турі АПЛ Фулгем, Олександр Зінченко просидів весь матч у запасі.

Водночас, Ліверпуль та Челсі здобули п'яті поспіль перемоги та повторили рекорд, якому 110 років.

Джерело - Чемпіон.