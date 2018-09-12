Барселона представила рожевий комплект форми. ФОТО

Барселона представила свій третій комплект форми, який виділяється рожевим кольором.
Про це повідомив Twitter каталонського клубу.
Футболки виконані в двох відтінках рожевого кольору, а їх діагональний перетин натхненний однією з найбільш культових вулиць Каталонії.
Нагадує вид з висоти пташиного польоту знаменитого району Ешампле (Нове Місто) - найбільш населений район Барселони.
👕 Así es la tercera equipación 2018/19— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 12, 2018
⚡️ #EnergyOfBarcelona
⚽️ #ElBalónNosHaceMás
🔵🔴 Força Barça! pic.twitter.com/upfNJjFbvP
Нагадаємо, матч Барселони хочуть провести у США.
Також, Погба зробив заяву, щодо переходу з МЮ до Барселони.
Джерело - Twitter Барселони.