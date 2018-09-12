Барселона представила рожевий комплект форми. ФОТО

Барселона представила свій третій комплект форми, який виділяється рожевим кольором.

Про це повідомив Twitter каталонського клубу.

Футболки виконані в двох відтінках рожевого кольору, а їх діагональний перетин натхненний однією з найбільш культових вулиць Каталонії.

Нагадує вид з висоти пташиного польоту знаменитого району Ешампле (Нове Місто) - найбільш населений район Барселони.

Нагадаємо, матч Барселони хочуть провести у США.

Також, Погба зробив заяву, щодо переходу з МЮ до Барселони.

Джерело - Twitter Барселони.