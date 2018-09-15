Мораес забуде про збірну України, якщо надійде запрошення від Бразилії

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес розглядає пропозицію збірної України, але мріє грати за Бразилію.

Про це повідомляє Globo Esporte.

"В Україні я зустрівся з головним тренером збірної Андрієм Шевченком. Перед тим, як прийняти пропозицію, я вирішив почекати трохи довше, адже все ще мрію зіграти за збірну Бразилії", - сказав Мораес.

Також нападник розповів, про пропозиції виступати за збірні Румунії та Болгарії.

"У Румунії була інформація про мою можливу натуралізацію, але вони ніколи не зв'язувалися зі мною. У Болгарії я навіть спілкувався з представниками місцевої федерації футболу, але незабаром залишив країну", - пояснив бразилець.

Раніше Жуніор Мораес заявив, що хотів би виступати за збірну України.

Нагадаємо, Жуніор Мораес був визнаний найкращим гравцем Шахтаря у серпні.

Джерело - Globo Esporte.