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Мораес забуде про збірну України, якщо надійде запрошення від Бразилії

Сьогодні 16:46 288 0
Мораес забуде про збірну України, якщо надійде запрошення від Бразилії

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес розглядає пропозицію збірної України, але мріє грати за Бразилію.

Про це повідомляє Globo Esporte. 

"В Україні я зустрівся з головним тренером збірної Андрієм Шевченком. Перед тим, як прийняти пропозицію, я вирішив почекати трохи довше, адже все ще мрію зіграти за збірну Бразилії", - сказав Мораес. 

Також нападник розповів, про пропозиції виступати за збірні Румунії та Болгарії. 

"У Румунії була інформація про мою можливу натуралізацію, але вони ніколи не зв'язувалися зі мною. У Болгарії я навіть спілкувався з представниками місцевої федерації футболу, але незабаром залишив країну", - пояснив бразилець. 

Раніше Жуніор Мораес заявив, що хотів би виступати за збірну України

Нагадаємо, Жуніор Мораес був визнаний найкращим гравцем Шахтаря у серпні

Джерело - Globo Esporte.

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