Ворскла влаштує фан-зону під час матчу з Арсеналом

Під час виїзного матчу Ліги Європи Арсенал - Ворскла полтавці влаштують фан-зону прямо на стадіоні.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
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На території стадіону Ворскла ім. О. Бутовського облаштують фан-зону із величезним екраном 6х4 метри. А за дві години до початку найочікуванішої події на стадіоні виступатимуть діджеї.
Нагадаємо, у Ворскли кадрові проблеми.
Також полтавцям вдалося уникнути покарання за несплату зарплат.
Джерело - Ворскла.