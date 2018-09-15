Ворскла влаштує фан-зону під час матчу з Арсеналом

Під час виїзного матчу Ліги Європи Арсенал - Ворскла полтавці влаштують фан-зону прямо на стадіоні.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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На території стадіону Ворскла ім. О. Бутовського облаштують фан-зону із величезним екраном 6х4 метри. А за дві години до початку найочікуванішої події на стадіоні виступатимуть діджеї.

Нагадаємо, у Ворскли кадрові проблеми.

Також полтавцям вдалося уникнути покарання за несплату зарплат.

Джерело - Ворскла.