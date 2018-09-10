Полтавська Ворскла уникнула покарання за борги

Футбольний клуб Ворскла уник санкцій з боку контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України через борги перед Барнніком та Бідніком.

Про це повідомляє видання Footboom.

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Керівники полтавського клубу зробили все своєчасно і направили необхідні документи в ФФУ, підкріплені заявами від гравців, де вони підтверджують, що перед ними закриті боргові зобов'язання. Зважаючи на це, справу закрили без застосування санкцій до полтавської Ворскли", — розповів у коментарі виданню секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко.