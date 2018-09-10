Полтавська Ворскла уникнула покарання за борги

Футбольний клуб Ворскла уник санкцій з боку контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України через борги перед Барнніком та Бідніком.
Про це повідомляє видання Footboom.
"Ворскла виконала зобов'язання і закрила борги перед колишніми футболістами. Баранніку і Будніку все виплатили.
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Керівники полтавського клубу зробили все своєчасно і направили необхідні документи в ФФУ, підкріплені заявами від гравців, де вони підтверджують, що перед ними закриті боргові зобов'язання. Зважаючи на це, справу закрили без застосування санкцій до полтавської Ворскли", — розповів у коментарі виданню секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко.
Нагадаємо, у серпні 2018 року повідомлялося, що клуб може отримати трансферний бан через борги перед двома гравцями.
А гендиректор полтавців визнав, що у клуба є проблеми.
Джерело - Footboom.