У Ворскли кадрові проблеми

У матчі чемпіонату України з футболу проти Карпат Ворсклі не допоможуть три гравці.

Про це повідомляє видання Команда 1.

Останньою репетицією перед стартом у груповому раунді Ліги Європи для Ворскли стане виїзний поєдинок чемпіонату проти Карпат.

Полтавська команді не зможе зіграти у Львові оптимальним складом, оскільки через різного роду пошкоджень гостям не допоможуть захисник Олександр Чижов, півзахисник Артем Габелок і нападник Юрій Коломоєць.

Нагадаємо, що матч Карпати - Ворскла відбудеться в суботу, 15 вересня. Початок матчу о 17.00.

Лондонський Арсенал буде суперником Ворскли у Лізі Європи і вже оголосив заявку на турнір.

Раніше, новий головний тренер Арсеналу Унаї Емереі заборонив футболістам пити сік.

Джерело - zbirna.