Стало відомо чому Суркіс не звільнив Хацкевича

Ігор Суркіс залишив Хацевича в Динамо, бо його про це попросили гравці команди.

Про це розповів ведучий програми Профутбол Ігор Циганик.

"Всі футболісти Динамо у повному складі прийшли до президента клубу Ігора Суркіса та просили, щоб він залишив Олександра Хацкевича на посаді головного тренера клубу", – сказав Циганик.

Нагадаємо, після ряду невдач, а саме вильоту з Ліги чемпіонів та поразки від Карпат, у ЗМІ з'явилась інформація, що Ігор Суркіс має намір припинити співпрацю з білоруським фахівцем Олександром Хацкевичем.

Наступний матч в чемпіонаті України Динамо проведе проти Зорі 16 вересня, початок о 17:00.

Нагадаємо, Зозуля може повернутися в Динамо.

Також, новачок Динамо заявив, що готовий стати частиною команди.

Джерело - football24.