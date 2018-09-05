Дуелунд: відчуваю, що готовий стати частиною Динамо

Новачок Динамо Міккел Дуелунд хоче якомого швидше адаптуватись у київському клубі.

Про це розповів сам гравець.

Новачок киян поділився враженнями про столицю та функціонування української команди.

"Я побачив сучасне, величезне місто та клуб, який прекрасно функціонує. Відчуваю, що готовий стати частиною цього клубу, який зараз перебуває на 23-й позиції в рейтингу УЄФА і має 70 тисячний стадіон",- говорить Міккел.

Пізахисник також повідомив, що з нетерпінням чекає початку виступів за "біло-синіх".

"Постараюся вивчити українську мову і швидко адаптуватися як в плані футболу, так і в плані життя. З нетерпінням чекаю початку дії мого нового контракту", – цитує Дуелунда Динамоманія з посиланням на офіцйний сайт Мітьюлланда.

Нагадаємо, Динамо придбало молодого вундеркінда.

Також, Суркіс прокоментував купівлю новачка.

Джерело - dynamomania.